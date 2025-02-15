Силовики ворвались на вечеринку, где с DJ-сетом выступала Хакамада. На месте обнаружили пакеты с неизвестным белым веществом

Силовики ворвались на вечеринку в отель Savoy, где с DJ-сетом выступала Хакамада

Сотрудники правоохранительных органов ворвались в московский отель Savoy во время вечеринки в честь Дня святого Валентина. Силовики начали проверять документы посетителей. На месте обнаружены пакеты с неизвестным белым веществом.

На мероприятии с DJ-сетом выступала бизнес-тренер, экономист, журналистка и политический деятель Ирина Хакамада.

Любовь — это исповедь Христа Ирина Хакамада Экономист, журналистка и политический деятель

От других комментариев журналистка отказалась. Вечеринка проходила в формате фуршета на первом этаже отеля, однако гостям также предлагали «продолжение в номерах гостиницы», билеты на эту часть мероприятия стоили от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

На вечеринке задержали гостей

На вечеринке в честь Дня святого Валентина задержали гостей. По данным Telegram-канала Mash, несколько человек были доставлены в отдел. У всех гостей проверяли документы и искали запрещенные вещества.

По данным «Известия», в гостинице также находятся собаки, которые помогают силовикам во время обысков. Некоторых участников вечеринки уже вывели на улицу.

В одном из автомобилей, припаркованных рядом с отелем Savoy, нашли оружие. Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых запечатлен салон авто. Сотрудники полиции выясняют, есть ли у владельца разрешение на хранение оружия.

Блогера-миллионника заметили на вечеринке

Блогера-миллионника Любовь Сидоркину заметили на закрытой вечеринке в московском отеле Savoy, где прошел рейд силовиков. На мероприятие она прибыла в сопровождении супруга Игоря Заикина. По его словам, пара решила снять номер в отеле, чтобы отметить День святого Валентина. В какой-то момент супруги решили спуститься в фойе, после чего приехали силовики. Кроме Сидоркиной, на вечеринке также был замечен блогер Нелли Ермолаева.

Уточняется, что несмотря на визит правоохранителей, многие посетители продолжают праздновать: политический деятель Ирина Хакамада, выступавшая с DJ-сетом, курит сигареты, гости курят кальян и распивают напитки.

Собчак высказалась о вечеринке с участием Хакамады

Журналистка Ксения Собчак раскрыла подробности скандальной вечеринки с участием Ирины Хакамады в Москве. По ее словам, гостям столичной тусовки обещали «продолжение в номерах».

Внимание! Прямо сейчас облава в «Савой»! ОМОН «потрошит» тусовщиков. А идея была такая: сегодня в «Савой» продали дорогущие столы, организаторы обещали костюмированную вечеринку, и потом «подняться в номера за продолжением» Ксения Собчак Журналистка

Собчак также выразила удивление, «как после "голой вечеринки" еще остались и организаторы, и тусовщики, которые, видимо, не все поняли».