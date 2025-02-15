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11:05, 15 февраля 2025Спорт

Тактаров сделал прогноз на реванш Бетербиева и Бивола

Тактаров о реванше Бетербиева и Бивола: Супердраматического завершения не вижу
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (справа)

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (справа). Фото: Richard Pelham / Getty Images

Боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров сделал прогноз на реванш российских боксеров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Его слова приводит «Чемпионат».

Тактаров предположил, что Бетербиев может сдавать, а Бивол, наоборот, будет активнее действовать. «Возможно, решение в пользу Дмитрия, но я не вижу какого-то супердраматического, критического завершения, поскольку они оба знают друг друга», — заключил он.

Бивол и Бетербиев проведут реванш 22 февраля 2025 года. Поединок пройдет в саудовском Эр-Рияде.

12 октября Бивол уступил Бетербиеву в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Победитель определился судейским решением.

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