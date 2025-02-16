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10:36, 16 февраля 2025Спорт

Панарин высказался об отстранении России от международных турниров

Панарин: Большинство игроков хотят участия россиян в международных турнирах
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Danny Wild / Reuters

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался об отстранении России от международных соревнований. Его слова приводит New York Post.

Панарин признался, что ему довольно грустно, потому что всегда хочется представлять свою страну на международных турнирах. «Грустно и оттого, что мы ничего не можем с этим поделать. Одно я знаю: большинство игроков хотят, чтобы мы могли участвовать в этих мероприятиях. Я знаю, что игроки не против этого», — заявил он.

4 февраля Международная федерация хоккея продлила санкции в отношении сборной России и не допустила команду к чемпионату мира 2026 года. При этом решение о выступлении команды на Олимпийских играх-2026 будет принято после выборов президента Международного олимпийского комитета в марте 2025-го.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) российские игроки продолжают выступать без ограничений. Однако российская команда не получила приглашение на Турнир четырех наций, в котором принимают участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

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