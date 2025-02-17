В России рассказали об ожиданиях от переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Депутат Чепа предрек обсуждение СНВ-4 на переговорах России и США

Работа по подготовке к переговорам по Украине идет полным ходом, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал об ожиданиях от встречи делегаций в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что переговоры России и США по Украине пройдут в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марко Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Пока непонятно, в каком составе и приедет ли украинская делегация для формального участия, отметил депутат. Он добавил, что подготовительные работы России и Америки ко встрече делегаций, а также руководителей стран Владимира Путина и Дональда Трампа идут. Парламентарий уточнил, что лидеры должны встретиться в Эр-Рияде в конце месяца.

Рабочие группы сформированы уже несколько дней и с российской стороны, и с американской стороны, а с украинской стороны информации нет, кто может приехать, но самое главное, что идет работа полным ходом Алексей Чепа депутат Госдумы

Подготовку к переговорам можно считать их началом, поделился собеседник «Ленты.ру». Он предположил, что программа основных вопросов уже составлена.

«Я очень надеюсь, что даже на этой встрече уже будут обозначены вопросы не только по соглашению о переговорах по украинскому конфликту, но и пойдут глубже, обсудят вопрос европейской безопасности, вопрос мировой безопасности. Мы помним, как в 2021 году, говоря о программе договора по безопасности России и Европы, мы поднимали эти вопросы. Я думаю, они сейчас тоже будут решаться в двустороннем формате между нашими странами. Это очень важный вопрос, вопрос безопасности, может быть, мы выйдем даже на подготовку какого-нибудь СНВ-4 по ядерной безопасности», — высказался депутат.

Ранее издание Politico сообщило, что высокопоставленные чиновники из США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы в ближайшие дни начать диалог с переговорщиками от России и Украины. Российская делегация прибыла в ОАЭ 15 февраля. Она примет участие в международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX-2025.

До этого Саудовская Аравия согласилась стать площадкой для саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.