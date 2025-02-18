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10:41, 18 февраля 2025Из жизни

Грабитель прострелил себе ногу на месте преступления и попал на видео

В Бразилии преступник прострелил себе ногу во время ограбления магазина
Никита Савин
Никита Савин

В Бразилии преступник, ограбивший магазин, прострелил себе ногу, засовывая пистолет за пояс брюк. Инцидент попал на видео, которое публикует Need To Know.

11 февраля в городе Белу-Оризонти, штат Минас-Жерайс, трое вооруженных молодых людей ворвались в магазин и, угрожая продавцу оружием, загрузили в машину множество предметов одежды. Однако, покидая место преступления, один из грабителей случайно прострелил себе ногу, когда прятал пистолет.

Камеры наружного наблюдения запечатлели, как он случайно нажимает на спусковой крючок, пряча оружие. Он ощупывает себе область паха, в это время на пол начинает капать кровь. Затем преступник быстро покидает магазин. Полицейские опознали одного из преступников по записям камер. Вскоре они получили сообщение из больницы, куда привезли молодого человека с огнестрельным ранением в ногу. По словам сотрудников клиники, он «вел себя странно».

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Следователи прибыли в больницу и обнаружили там 21-летнего пациента с ранением. Он сразу же признался в ограблении. Вскоре задержали и его сообщников.

Ранее в Великобритании грабители протаранили витрину ювелирного магазина на угнанной машине и похитили украшения. Всех вскоре удалось задержать.

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