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18:22, 19 февраля 2025Путешествия

Американец заплатил шестизначную сумму за второй паспорт для поездки в КНДР

Американец получил за инвестиции паспорт Сент-Китса и Невиса для визита в КНДР
Алина Черненко
Джастин Мартелл

Джастин Мартелл. Фото: @justinmartell

Американец заплатил шестизначную сумму, чтобы получить паспорт другого государства и поехать с ним в КНДР. Подробностями истории поделился телеканал CNN.

Джастин Мартелл — кинорежиссер из Коннектикута, основавший Pioneer Media, которая специализируется на съемке уникальных и труднодоступных мест. Он вошел в делегацию иностранных туроператоров, посетивших Северную Корею в феврале 2025 года. По данным издания, это событие должно заложить основу для предстоящих туристических поездок в страну.

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Мартелл признался, что ему пришлось обзавестись вторым паспортом, чтобы обойти запрет на визит в КНДР для граждан США. За инвестиции он получил гражданство государства в восточной части Карибского моря — Сент-Китса и Невиса. По словам американца, процесс занял около года.

Турист добавил, что во время поездки он чувствовал на себе пристальное внимание. Несмотря на это, он не столкнулся с какой-либо враждебностью и не услышал в свой адрес «антиамериканских комментариев». А во время визита в местную школу Мартелл даже отвечал на вопросы любопытных учеников.

«Детей не волновала политика. Они хотели знать о музыке, спорте — какова жизнь в США. Они хотели общения», — заключил режиссер.

Ранее российский путешественник побывал в Северной Корее и поделился впечатлениями от поездки. Он удивился, что туристов в этой стране селят в шикарных отелях с бассейнами, спа, ресторанами, барами и прочими сервисами.

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