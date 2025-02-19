Американец заплатил шестизначную сумму за второй паспорт для поездки в КНДР

Американец заплатил шестизначную сумму, чтобы получить паспорт другого государства и поехать с ним в КНДР. Подробностями истории поделился телеканал CNN.
Джастин Мартелл — кинорежиссер из Коннектикута, основавший Pioneer Media, которая специализируется на съемке уникальных и труднодоступных мест. Он вошел в делегацию иностранных туроператоров, посетивших Северную Корею в феврале 2025 года. По данным издания, это событие должно заложить основу для предстоящих туристических поездок в страну.
Мартелл признался, что ему пришлось обзавестись вторым паспортом, чтобы обойти запрет на визит в КНДР для граждан США. За инвестиции он получил гражданство государства в восточной части Карибского моря — Сент-Китса и Невиса. По словам американца, процесс занял около года.
Турист добавил, что во время поездки он чувствовал на себе пристальное внимание. Несмотря на это, он не столкнулся с какой-либо враждебностью и не услышал в свой адрес «антиамериканских комментариев». А во время визита в местную школу Мартелл даже отвечал на вопросы любопытных учеников.
«Детей не волновала политика. Они хотели знать о музыке, спорте — какова жизнь в США. Они хотели общения», — заключил режиссер.
Ранее российский путешественник побывал в Северной Корее и поделился впечатлениями от поездки. Он удивился, что туристов в этой стране селят в шикарных отелях с бассейнами, спа, ресторанами, барами и прочими сервисами.