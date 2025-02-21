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13:23, 21 февраля 2025Интернет и СМИ

Дудь обжаловал штраф за нарушение закона об иноагентах

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на штраф Дудю за нарушение закона об иноагентах
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на выписанный блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов) штраф за нарушение закона об иноагентах. О том, что блогер обжаловал штраф, сообщает РИА Новости.

Рассмотрение жалобы назначено на 12 марта. Уточняется, что речь идет о штрафе суммой 40 тысяч рублей, который Дудю назначили за распространение материалов без указания маркировки иноагента.

Ранее стало известно, что Дудю грозит уголовное дело за уклонение от выполнения обязанностей иноагента. Перед этим блогера оштрафовали на 45 тысяч рублей за отсутствие указания статуса иноагента в его материалах.

В октябре Верховный суд России отказался рассматривать иск Дудя к Минюсту. В иске блогера утверждалось, что министерство якобы не уведомило его должным образом о присвоении статуса иноагента.

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