Канадская певица изменила слова гимна из-за Трампа

Певица Кревязюк изменила текст гимна Канады из-за слов Трампа про 51-й штат США

Канадская певица Шанталь Кревязюк изменила строчку в гимне страны O Canada из-за слов президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Артистка пропела о патриотической любви к стране фразой «That only us command» («Направляет только нас»), тогда как в оригинале слова звучат как «In all of us command» («Направляет каждого из нас»). Позже она подтвердила, что сделала это из-за комментариев лидера США про 51-штат страны.

Ранее президент Дональд Трамп сказал, что разрешит Канаде оставить свой гимн после гипотетического присоединения к США.

До этого американский лидер также заявил, что считает Канаду более выгодным партнером в составе своей страны на правах 51-го штата.