«Начал косить всех подряд». В России произошла вспышка завезенного из Китая вируса. Что о нем известно?

Shot: Вспышки метапневмовируса из Китая зафиксированы в трех регионах РФ

В нескольких регионах России произошла вспышка метапневмовируса. Ее зафиксировали в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. Предполагается, что вирус был завезен в страну из Китая. Большинство заболевших — дети, что привело к закрытию на карантин ряда школ и детских садов.

«Метапневмовирус добрался до России из Китая и начал косить всех подряд. В особой группе риска — дети», — пишет Shot в Telegram-канале.

Жители перечисленных регионов отметили, что из-за большого числа заражений в поликлиниках появились очереди и ждать приема врача приходится по несколько часов. Кроме того, с симптомами метапневмовируса столкнулись российские путешественники, отдыхавшие в начале января на курортах Китая и Индии.

Названы симптомы метапневмовируса

Иммунолог Николай Крючков сообщил, что симптомы метапневмовируса напоминают признаки респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Заразившиеся сталкиваются с температурой, болью в горле, кашлем и насморком. Также может появиться отит, одышка, поражение глотки или гортани.

Метапневмовирус — один из представителей ОРВИ, вызывает те же симптомы, ничем особенно не отличается Николай Крючков Иммунолог

Специалист уточнил, что этот вирус может поражать как верхние, так и нижние дыхательные пути. Самым тяжелым последствием метапневмовируса, по его словам, является пневмония.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также сообщил, что метапневмовирус напоминает по своим симптомам ОРВИ. Он уточнил, что случаи заболевания метапневмовирусом в России регистрируются каждый год.

Горелов добавил, что специфического лечения метапневмовируса нет, поэтому врачи выписывают пациентам стандартные противовирусные препараты.

По данным Shot, заболевшие россияне жалуются на температуру в районе 38 градусов, которая не спадает неделю, озноб, сильный кашель и одышку. У некоторых из них температура поднимается до 39,5 градуса.

Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Перечислены группы риска тяжелого течения метапневмовируса

Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев предупредил, что метапневмовирус особенно опасен для двух категорий людей. По его словам, в группу риска входят дети в возрасте до одного года, у которых заболевание может сопровождаться пневмонией, и пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов также сообщил, что тяжелое течение метапневмовируса грозит детям и пожилым людям старше 65 лет. Кроме того, с ним могут столкнуться лица с иммунодефицитом, уточнил специалист.

Риск пандемии метапневмовируса оценили

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко в беседе с «Парламентской газетой» оценил риск пандемии метапневмовируса. По его мнению, об этом даже думать не стоит. Кроме того, он опроверг информацию о том, что метапневмовирус якобы обладает высоким уровнем смертности.

В отдельных СМИ проходила информация, что летальность по данному вирусу составляет 30-43 процента. Этого быть не может Александр Бутенко Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского

По словам специалиста, «такой летальности в принципе нет». Единственным исключением он назвал вирус эболы в Африке, смертность от которого при определенных условиях может достигнуть 96 процентов. Бутенко напомнил, что тяжелейшая инфекция COVID по летальности не превышала пяти процентов.

В Роспотребнадзоре также заверили, что ситуация с метапневмовирусом в России остается контролируемой, передает Shot. Уточняется, что чаще встречается риновирус. Его симптомы схожи с симптомами метапневмовируса.

Ситуация в Москве тоже стабильная, а рост числа пациентов незначительный. Об этом изданию сообщил ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Олег Морунов.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Названы способы защититься от метапневмовируса

Для предотвращения заражения метапневмовирусом профессор Чуланов призвал соблюдать стандартные меры профилактики ОРВИ. В частности, необходимо обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком, мыть их с мылом и проветривать помещения. Также не стоит находиться в местах массового пребывания людей и избегать общения с теми, кто уже имеет симптомы ОРВИ.

Иммунолог Николай Крючков, в свою очередь, заявил, что при любой ОРВИ нужно носить маски, чтобы не заразить других людей. В случае появления симптомов следует оставаться дома, избегать общественного транспорта и мест скопления людей, исключить встречи с родными и друзьями, носить маски и обрабатывать руки. Кроме того, необходимо обратиться к врачу. Специалист отметил, что отличить грипп, метапневмовирус или коронавирус друг от друга исключительно по симптомам невозможно.