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15:57, 22 февраля 2025Спорт

Кабаева отреагировала на смену тренера сборной России по художественной гимнастике

Кабаева поздравила Сергаеву с назначением на пост тренера сборной России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева отреагировала на смену тренера сборной России по художественной гимнастике. Ее слова приводятся в Telegram-канале академии «Небесная грация».

Кабаева поздравила Татьяну Сергаеву с назначением и пожелала специалисту успехов. «Татьяна Сергаева является тренером с колоссальным опытом, воспитавшим не одно поколение сильнейших гимнасток», — подчеркнула она.

Ранее президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров объявил о назначении Сергаевой. Она сменила на этом посту Ирину Винер, которая была главным тренером с 2001 года.

Сергаева — заслуженный тренер России. В течение 17 лет она была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям. Кроме того, она работала в академии Алины Кабаевой «Небесная грация».

Винер объявила об уходе из сборной России ранее, 12 февраля. Она добавила, что будет передавать накопленный опыт тренерам, занимающимся подготовкой будущих поколений звезд.

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