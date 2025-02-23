«Калашников» рассказал о применении дронов «КУБ»

«Калашников»: Дроны-камикадзе «КУБ» уничтожают личный состав и системы РЭБ ВСУ

Дроны-камикадзе «КУБ», которые активно применяют в ходе специальной военной операции, уничтожают различные цели, включая личный состав и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом концерн «Калашников» сообщил в своем Telegram-канале.

«В любые погоду и время суток, подобно грому небесному, беспилотник-камикадзе на скорости 160 километров в час разносит в труху своей 4-килограммовой осколочно-фугасной "начинкой" пункты временной дислокации противника, его опорные пункты, наблюдательные посты, автотехнику, оборудование РЭБ и РЭР, блок-посты, зенитные установки, личный состав», — рассказали в концерне.

Также дронами «КУБ» поражают места запуска и расчеты различных беспилотников ВСУ, включая аппараты «Фурия» и «Валькирия».

Ранее в феврале гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что испытания разведывательно-ударного комплекса с барражирующими боеприпасами «КУБ-СМ» завершатся до конца 2025 года.