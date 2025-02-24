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13:52, 24 февраля 2025Спорт

ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина

ЕС ввел санкции против шахматиста Сергея Карякина
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Власти Европейского союза (ЕС) ввели санкции против российского шахматиста Сергея Карякина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет ЕС.

В мае 2024 года Карякина исключили из рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Спортсмен назвал это техническим моментом.

В феврале Карякин рассказал о поступающих ему угрозах после начала специальной военной операции на Украине. В июне прошлого года он устроил мастер-класс для бойцов, участвующих в СВО. Он сыграл несколько шахматных партий в одном из передовых районов.

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