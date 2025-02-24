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14:57, 24 февраля 2025Мир

МИД Франции осудил нападение на генконсульство России

МИД Франции осудил взрывы на территории генконсульства России в Марселе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Кадр: IZ.RU

Министерство иностранных дел Франции осудило нападение на генеральное консульство России в городе Марсель, на территории которого произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС.

«Франция осуждает любые посягательства на безопасность дипломатических представительств», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве республики.

На территории российского представительства, расположенного на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, ориентировочно в 10 утра по московскому времени произошел взрыв. Россиян, в том числе сотрудников генконсульства, среди пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что случившееся на территории генконсульства имеет все признаки теракта, и потребовала от Франции исчерпывающих мер по расследованию взрывов. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил необходимость усиления меры безопасности загранучреждений.

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