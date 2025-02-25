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19:15, 25 февраля 2025Из жизни

Активистка показала фото сына с Илоном Маском в качестве доказательства его отцовства

Эшли Сент-Клер показала фото Илона Маска с сыном, чтобы доказать его отцовство
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ashley St. Clair / X

Американская консервативная активистка Эшли Сент-Клер, которая недавно заявила, что родила сына от миллиардера Илона Маска, подала судебный иск, чтобы доказать его отцовство. Об этом сообщает Daily Mail.

В середине февраля Сент-Клер публично заявила, что основатель Tesla и SpaceX является отцом ее пятимесячного сына. По ее словам, миллиардер настаивал на сохранении тайны и на время беременности изолировал ее в роскошной нью-йоркской квартире. Маск не подтверждал и не опровергал заявление Сент-Клер.

Возмущенная его молчанием, она решила принудить миллиардера признать сына, а также получить единоличную опеку над ребенком. В качестве доказательств она показала суду скриншоты переписки с Маском, а также фото, на которых он запечатлен с новорожденным. На одном из скриншотов видно, как контакт с именем «ИМ» реагирует на снимок Сент-Клер с сыном сразу после родов. «Все хорошо?» — спросил он молодую мать. «Он само совершенство», — ответила Сент-Клер. «Я с нетерпением жду встречи с вами и с ним в эти выходные», — написал Маск.

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В другой раз Сент-Клер отправила ему селфи, на которое Маск ответил: «Привет, милашка». Затем он добавил: «Я хочу снова сделать тебя беременной». В судебных документах, которые Сент-Клер подала в Верховный суд Нью-Йорка, также была фотография Маска, на которой он держит новорожденного сына.

Кроме того, один раз Сент-Клер обсуждала с ним его участие в жизни ребенка. «Если я не буду соблюдать меры безопасности, [ребенок] никогда не узнает своего отца», — якобы написал Маск Сент-Клер. «Вот почему в его свидетельстве о рождении сейчас не указано имя отца. И поэтому у него моя фамилия», — ответила она.

«Пока это необходимо. Выживают только параноики. Уровень угрозы достигнет безумного уровня в преддверии выборов. Открытые рты топят корабли», — отреагировал на ее слова собеседник.

Ранее подруга Сент-Клер Эмма-Джо Моррис сообщила, что женщина пыталась обратиться к Маску, как только узнала об интересе таблоидов к их ребенку. Миллиардер в ответ якобы дал ей понять, что не станет ее защищать.

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