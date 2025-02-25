Маск отреагировал на продление полномочий Зеленского

Маск потребовал провести президентские выборы на Украине

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск потребовал провести президентские выборы на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

Таким образом бизнесмен отреагировал на принятие Верховной Радой резолюции о легитимности действующего главы государства Владимира Зеленского.

25 февраля Рада со второй попытки поддержала проект о продлении полномочий Зеленского «до вступления в должность новоизбранного президента Украины».

Незадолго до этого Маск заявил, что Зеленский был уволен с занимаемой должности.