Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:51, 25 февраля 2025Наука и техника

НАСА выбрало SpaceX для запуска телескопа NEO Surveyor

НАСА выбрало компанию SpaceX для запуска телескопа NEO Surveyor
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

НАСА выбрало компанию SpaceX для запуска инфракрасного телескопа NEO Surveyor, предназначенного для поиска и изучения траекторий потенциально опасных астероидов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Стоимость контракта между агентством и компанией оценивается в 100 миллионов долларов. Запуск ракеты Falcon 9 с аппаратом NEO Surveyor с площадки во Флориде планируется провести в сентябре 2027 года. Телескоп будет работать в точке Лагранжа L1 системы Земля — Солнце, находящейся в 1,5 миллиона километров от планеты в направлении светила.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Ранее Китайское национальное космическое управление сообщило, что космический аппарат Tianwen-2, предназначенный для возвращения образцов с квазиспутника Земли — астероида (469219) Камоалева, прибыл на космодром Сичан одноименного городского уезда провинции Сычуань (Китай) для подготовки к запуску.

В октябре издание рассказало, что в 2028 году японская компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в интересах Космического агентства ОАЭ запустит станцию Emirates Mission to the Asteroid Belt (EMA) для изучения шести астероидов главного пояса и встречи с седьмым небесным телом — астероидом (269) Юстиция.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Полпред Путина спрогнозировал завершение горячей фазы СВО

      Внешность Арианы Гранде на вручении премии напугала фанатов

      Экс-главный санитарный врач России назвал самый благоприятный период для зачатия детей

      В ВТБ предсказали ключевую ставку на 2025 год

      В Польше заявили о единогласном нежелании отправлять войска на Украину

      Вероятность мартовских морозов в Москве оценили

      Участники жестоких группировок России получили новые сроки за преступления в 90-х

      «Роскосмос» объявил о кадровых перестановках

      Еще один регион России ограничит продажу алкоголя

      На Солнце произошел самый мощный выброс плазмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше