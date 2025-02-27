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18:14, 27 февраля 2025Из жизни

Британская королева завела дворнягу

Королева Великобритании Камилла взяла собаку из приюта
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Getty Images.

Супруга короля Великобритании Карла III Камилла взяла собаку из приюта. Об этом сообщает The Sun.

О своем новом питомце британская королева рассказала во время визита в музей 24 февраля. Там она пообщалась с женщиной, которую сопровождала собака-поводырь. «Я тоже завела щенка, ему всего два месяца», — поделилась Камилла своей радостью с хозяйкой собаки.

Когда женщина спросила королеву, какой породы питомица, та ответила, что это дворняга и в ней «намешано всего понемногу». «Это собака из приюта. Ее зовут Моли, потому что она похожа на крота (mole — крот по-английски, — прим. «Ленты.ру»)», — сказала супруга Карла III.

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У королевы Камиллы долгое время жила собака породы джек-рассел-терьер по кличке Бет, однако ее не стало в ноябре 2024 года. После этого королева несколько раз упоминала, что хочет завести новую питомицу.

Ранее сообщалось, что младший сын королевы Елизаветы II, опальный принц Эндрю, отказался выгуливать ее собак. Это произошло из-за депрессии на фоне скандала, касающегося его связей с китайским шпионом.

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