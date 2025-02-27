Избившего полицейского ради друга-дебошира мужчину арестовали в Подмосковье

В Подмосковье суд арестовал мужчину, избившего полицейского ради друга-дебошира

В Московской области суд арестовал мужчину, избившего полицейского ради друга-дебошира. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина пробудет под стражей до 26 апреля. Ему предъявили обвинение в применении насилия в отношении полицейского.

По данным следствия, 23 февраля полиция приехала в продуктовый магазин на Центральной улице в поселке Ермолино после жалобы на дебошира. Нарушителя хотели задержать, но подошли его друзья, проживающие в соседнем здании — в хостеле. Один из них схватил полицейского руками и избил. Спустя три дня стало известно о задержании мужчины.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на 2 месяца мужчину, напавшего на сотрудника ДПС в Новой Москве.