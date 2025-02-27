Описана обстановка в Курской области после начала штурма позиций ВСУ

Военкор Пегов: В Курской области продолжается наступление в районе Малой Локни

В Курской области Вооруженные силы (ВС) России продолжают развивать наступление в районе Малой Локни. Об этом, описывая обстановку в приграничье, написал военкор Семен Пегов в Telegram-канале War Gonzo.

Днем ранее, 26 февраля, сообщалось о том, что бойцы группировки войск «Север» ведут штурм позиции Вооруженных сил Украины в Курской области. Удары армия России наносит ствольной артиллерией, минометами и FPV-дронами.

«Есть тактические успехи в районе Новой Сорочины и Лебедевки. Продолжается развиваться наступление в районе Малой Локни, но оно сильно затрудняется большим количеством открытой местности», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что из-за открытой местности у ВСУ есть возможность активно использовать беспилотники-камикадзе для обороны.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказался о положении ВСУ в Курской области фразой «трещат по швам». По его словам, российские военнослужащие в Курской области двигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения.

25 февраля армия России начала масштабное наступление под Курском. Минобороны официально подтвердило освобождение населенных пунктов Погребки и Орловка, неофициально сообщалось о контроле над Марьевкой, Лебедевкой и Куриловкой. Своими действиями российские войска хотят отрезать украинскую группировку в Курской области от снабжения. Логистику ВСУ в приграничье уже удалось нарушить за счет взятия российскими военными под огневой контроль дороги Юнаковка — Суджа.