В ДНР перехватили радиопереговоры с командиром ВСУ. Он ругался на подчиненных за оставление позиций

НМ ДНР: Радиоперехват доказал, что командование ВСУ посылает солдат под обстрелы

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) посылает солдат, которые пытаются удерживать оборону в районе Красноармейска, под российские обстрелы, требуя от них вернуть оставленные позиции. Об этом стало известно из радиоперехвата, который получила и опубликовала Народная милиция (НМ) Донецкой народной республики (ДНР).

В разговоре по радио командно-наблюдательный пункт батальона (позывной Сигма) держал связь с двумя позициями ВСУ — «Селезень» и «Качур». Сначала по связи передается команда «Селезню» подготовиться к отражению атаки ВС России. Однако после в КНП поступает сообщение с позиции «Качур». Оттуда доложили, что бойцы с «Селезня» пришли к ним, не выдержав российских обстрелов.

Командир в сильном возмущении от того, что военнослужащие позволили себе оставить позицию, потребовал вернуться и удержать ее, отправив тем самым солдат под продолжающийся обстрел.

Радиоперехваты дают представление о настрое противника в зоне СВО

Удавшиеся операции по перехвату радиопереговоров ВСУ не только позволяют выяснить необходимые данные о нахождении живой силы и техники, но и узнать о настрое противника и его боевой готовности. Так, в феврале в Луганской народной республике (ЛНР) удалось перехватить сообщения с жалобами украинских военнослужащих на технику стран НАТО, которая начала «капризничать» из-за погоды.

В ходе радиоперехватов стало известно о том, что в связи со снижением среднесуточных температур бронетехника, поставленная западом, стала выходить из строя Андрей Марочко Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке

Кроме того, в конце 2024 года перехваченные разговоры украинских военнослужащих показали панические настроения бойцов, бегущих из-под Дзержинска (украинское название — Торецк) в ДНР.

В ходе этого разговора украинский военный с позывным Курьер докладывал офицеру с позывным Моряк о раненом сослуживце, в ответ тот приказал его «устранить» и снять с него турникет, после чего связь прервалась.

Еще осенью 2024 года благодаря радиоперехватам стало известно, что военнослужащие ВСУ начали саботировать приказы своего командования, отказываясь идти на миссии с летальным исходом. Подслушав разговор с украинских позиций, российские военнослужащие узнали о проблемах солдат ВСУ на дзержинском направлении — они попали под обстрелы, налеты дронов и столкнулись с непониманием командиров, что вынудило военных искать спасения в плену у армии России.

Локализовав позицию ВСУ, с которой были перехвачены радиопереговоры, операторы БПЛА ВС РФ сбросили листовки с подробной инструкцией по сдаче в плен, подарив украинским солдатам шанс на спасение их жизней Борис Рожин Эксперт Центра военно-политической журналистики

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский организовал преследование командиров ВСУ. По его словам, украинские власти перекладывают ответственность за потери городов на военнослужащих, их цель — запугать командиров, чтобы те не давали приказа отступать.

Радиоперехваты рассекречивают воюющих на стороне ВСУ наемников

Разведка показала, что на часов-ярском участке фронта ВСУ активно применяют подразделения Иностранного легиона, укомплектованные преимущественно наемниками из Латинской Америки и Южной Европы. На это направление прибыло для боев на стороне Украины около 200 человек, но их боевой дух оставляет желать лучшего, так как «данные радиоперехватов свидетельствуют об их регулярных отказах от выполнения боевых задач».

В итоге уже в октябре 2024 года российские военные с помощью радиоперехвата узнали, что латиноамериканские наемники, которых перекинули для обороны Часова Яра в ДНР, попросили об эвакуации. Они пожаловались на холод и усталость.

Радиоперехваты доказывают преступления ВСУ против своих сослуживцев

За время проведения спецоперации было собрано немало доказательств создания в украинских подразделениях заградотрядов, обстрелов и атак дронами на раненных и тех, кто решил отступить или сдаться в плен ВС РФ. В феврале стало известно, что в Курской области командиры Вооруженных сил Украины приказали отрезать конечности и пальцы ликвидированным украинским военным.

Причина происходящему быстро нашлась: украинская сторона не успевает эвакуировать тела, однако ей нужно зафиксировать потери. После всего биоматериалы бойцов будут отправлены родственникам на опознание через анализ ДНК.