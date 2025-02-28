Парижский монетный двор получил 220 запросов на замену медалей Олимпиады-2024

Парижский монетный двор получил 220 запросов на замену медалей Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает France24.

«Парижский монетный двор заменил некоторые из них и продолжает операцию по замене по просьбе спортсменов», — говорится в заявлении. Отмечается, что новые награды будут идентичны оригиналам, но на них будет нанесен защитный лак для повышения долговечности.

Ранее сообщалось, что участники Игр-2024 в Париже вернули более ста бракованных медалей. До этого на качество наград пожаловались французские пловцы Клемент Секки и Йоханн Ндойе-Бруар, а также американский скейтбордист Найджа Хьюстон.

Олимпиада в Париже прошла с 26 июля по 11 августа 2024 года. На родине Олимпийских игр в Греции церемонию открытия турнира посчитали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.

