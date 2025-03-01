Назван способ избавиться от большого живота до лета

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от большого живота до лета. Ее слова приводит Men Today.

Тренер заявила, что необходимо поддерживать физическую активность, так как при похудении жир на животе уходит первым. Она подчеркнула, что разнообразие упражнений помогает задействовать разные группы мышц и повысить общую эффективность тренировок.

Ротач рекомендовала выполнять обратные скручивания, подъемы ног из положения лежа, планку, упражнения «скалолаз» и «русский твист». Для выполнения последнего нужно сесть на пол, сомкнув руки в замок перед грудью, а ноги согнув в коленях и немного отклоняясь назад. После этого следует повернуться вправо и потянуться к правому бедру руками, а затем к левому.

Ранее фитнес-тренер Иванна Идуш посоветовала упражнение против выпирающего живота. Идуш рассказала, что «велосипед» отлично прорабатывает глубокие и поверхностные мышцы пресса.