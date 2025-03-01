Зеленский объяснил свое поведение на встрече с Трампом

Зеленский объяснил чувствами свое поведение на встрече с Трампом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил «чувствами» свое поведение во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом Доме. Он высказался об этом в интервью телеканалу Fox News.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо.

Ранее Зеленский оценил шансы спасти отношения с Трампом. Украинский президент рассказал, что верит в возможность спасти отношения с американским коллегой.