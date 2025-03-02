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23:30, 2 марта 2025Спорт

Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью Сайтиева

Овечкин: вклад Сайтиева в развитие спорта в России навсегда останется в истории
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Steve Roberts-Imagn Images / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.

Овечкин назвал Сайтиева великим спортсменом и просто очень хорошим человеком. «Его победы и вклад в развитие российского спорта навсегда останутся в нашей истории. Мы никогда не забудем ни их, ни то, каким замечательным мужчиной был Сайтиев», — заявил хоккеист.

Сатиева, которому 11 марта должно было исполниться 50 лет, не стало 2 марта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что в последнее время экс-спортсмен проходил лечение в столичной больнице из-за проблем с сердцем.

Сайтиев — чемпион Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 килограммов. Также на его счету по шесть побед на чемпионатах мира и Европы и золото Кубка мира-2008. Он завершил карьеру в 2009 году и позднее начал политическую карьеру.

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