США добились огромных инвестиций от крупнейшего производителя микросхем

WSJ: TSMC инвестирует 100 миллиардов долларов в заводы на территории США

Крупнейший в мире производитель микросхем — тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) — решила инвестировать 100 миллиардов долларов в заводы по производству полупроводников в США. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

Ожидается, что о соответствующих планах компании в ближайшее время объявит президент США Дональд Трамп. Тайваньские инвестиции пойдут на строительство передовых предприятий по производству чипов. Это будет способствовать достижению давно преследуемой цели США по восстановлению местной полупроводниковой промышленности после того, как производство в последние десятилетия в основном перемещалось в Азию.

Ранее сообщалось, что власти Тайваня серьезно забеспокоились из-за возвращения Трампа в Белый дом. Дело в том, что положительное сальдо торговли этого острова с США в 2024 году достигло рекордного максимума. Это означает, что Трамп может попытаться исправить этот дисбаланс, используя не очень приятные для Тайбэя методы. Кроме того, ранее Трамп обвинил Тайвань в краже американского бизнеса по производству чипов.