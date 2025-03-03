Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:52, 3 марта 2025Экономика

США добились огромных инвестиций от крупнейшего производителя микросхем

WSJ: TSMC инвестирует 100 миллиардов долларов в заводы на территории США
Кирилл Луцюк

Фото: IM Imagery / Shutterstock / Fotodom

Крупнейший в мире производитель микросхем — тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) — решила инвестировать 100 миллиардов долларов в заводы по производству полупроводников в США. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

Ожидается, что о соответствующих планах компании в ближайшее время объявит президент США Дональд Трамп. Тайваньские инвестиции пойдут на строительство передовых предприятий по производству чипов. Это будет способствовать достижению давно преследуемой цели США по восстановлению местной полупроводниковой промышленности после того, как производство в последние десятилетия в основном перемещалось в Азию.

Ранее сообщалось, что власти Тайваня серьезно забеспокоились из-за возвращения Трампа в Белый дом. Дело в том, что положительное сальдо торговли этого острова с США в 2024 году достигло рекордного максимума. Это означает, что Трамп может попытаться исправить этот дисбаланс, используя не очень приятные для Тайбэя методы. Кроме того, ранее Трамп обвинил Тайвань в краже американского бизнеса по производству чипов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Скажу все как есть!» Трамп обещал скоро объявить о чем-то грандиозном

      Задержан один из самых разыскиваемых США преступников. Кто он такой и как ему удавалось скрываться 42 года?

      В офисе Зеленского похвалились регулярными выборами и открытыми границами на Украине

      Кардиолог назвала главную ошибку гипертоников

      В Польше призвали помнить о курах во время разговора с США

      Россиянам назвали два правила для крепкого сна

      Ле Пен определилась с отправкой войск Франции на Украину

      Четырех молодых россиянок задержали за создание порностудии

      Нюша ответила на вопрос об отношениях с Кридом

      Стало известно об атаке БПЛА на южный регион России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше