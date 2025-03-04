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14:32, 4 марта 2025Наука и техника

SpaceX отложила восьмой запуск Starship

Компания SpaceX отложила восьмой запуск системы Starship
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kaylee Greenlee / Reuters

Компания SpaceX отложила восьмой запуск многоразовой транспортной системы Starship. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Изначально старт системы был отложен из-за обнаруженной проблемы с первой ступенью Starship (ускорителем Super Heavy). После ее решения была выявлена проблема с верхней ступенью системы (кораблем Starship). В итоге компания приняла решение отложить запуск системы на сутки.

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17 апреля 2018

Ранее издание сообщило, что Федеральное управление гражданской авиации США разрешило очередной запуск многоразовой транспортной системы Starship. При этом регулятор заметил, что изучение причин взрыва второй ступени Starship, произошедшего в ходе седьмых летных испытаний, до сих пор не завершено.

В феврале SpaceNews заметило, что Starship может не успеть доставить людей на Луну к концу 2020-х.

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