SpaceX отложила восьмой запуск Starship

Компания SpaceX отложила восьмой запуск системы Starship

Компания SpaceX отложила восьмой запуск многоразовой транспортной системы Starship. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Изначально старт системы был отложен из-за обнаруженной проблемы с первой ступенью Starship (ускорителем Super Heavy). После ее решения была выявлена проблема с верхней ступенью системы (кораблем Starship). В итоге компания приняла решение отложить запуск системы на сутки.

Ранее издание сообщило, что Федеральное управление гражданской авиации США разрешило очередной запуск многоразовой транспортной системы Starship. При этом регулятор заметил, что изучение причин взрыва второй ступени Starship, произошедшего в ходе седьмых летных испытаний, до сих пор не завершено.

В феврале SpaceNews заметило, что Starship может не успеть доставить людей на Луну к концу 2020-х.