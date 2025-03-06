17-летняя российская теннисистка пошутила о старости

17-летняя российская теннисистка Андреева: Я становлюсь старой женщиной

Российская теннисистка Мирра Андреева пошутила о старости. Ее слова c пресс-конференции турнира в Индиан-Уэлсле приводит «Спортс».

Андреева заявила, что не знает, можно ли ее назвать подающей надежды после победы на турнире WTA-1000 в Дубае и попадании в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). «Конечно, мне скоро будет 18, я становлюсь старой женщиной (улыбается). К сожалению», — добавила она.

17-летняя Андреева — первая ракетка России. В мировом рейтинге она занимает 11-е место.

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова шутливо отреагировала на выход в четвертый круг Australian Open 2025. «Слишком стара, но иду дальше», — написала 33-летняя спортсменка на камере.