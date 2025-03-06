Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Копенгаген
Сегодня
20:45 (Мск)
Челси
Лига конференций|1/8 финала. 1-й матч
Реал Сосьедад
Сегодня
20:45 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Фенербахче
Сегодня
20:45 (Мск)
Рейнджерс
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
АЗ Алкмар
Сегодня
20:45 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Стяуа
Сегодня
20:45 (Мск)
Лион
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Будё-Глимт
Сегодня
23:00 (Мск)
Олимпиакос
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Виктория Пльзень
Сегодня
23:00 (Мск)
Лацио
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Рома
Сегодня
23:00 (Мск)
Атлетик Б
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
19:12, 6 марта 2025Спорт

17-летняя российская теннисистка пошутила о старости

17-летняя российская теннисистка Андреева: Я становлюсь старой женщиной
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева пошутила о старости. Ее слова c пресс-конференции турнира в Индиан-Уэлсле приводит «Спортс».

Андреева заявила, что не знает, можно ли ее назвать подающей надежды после победы на турнире WTA-1000 в Дубае и попадании в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). «Конечно, мне скоро будет 18, я становлюсь старой женщиной (улыбается). К сожалению», — добавила она.

17-летняя Андреева — первая ракетка России. В мировом рейтинге она занимает 11-е место.

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова шутливо отреагировала на выход в четвертый круг Australian Open 2025. «Слишком стара, но иду дальше», — написала 33-летняя спортсменка на камере.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это не слишком адекватно». Почему Макрон не хочет завершения конфликта на Украине и готов применить ядерное оружие?

    Ударившей полицейского вилкой десяток раз россиянке вынесли приговор

    Карла Бруни вышла в свет в платье 30-летней давности

    Вучич поговорит с Путиным

    Новый посол Украины в Венгрии вручил верительную грамоту президенту страны

    В Раде назвали Зеленского нацистским карликом

    17-летняя российская теннисистка пошутила о старости

    Путин предостерег от возвращения ко временам нашествия Наполеона

    Белоусов посетил Российский федеральный ядерный центр в Сарове

    Появились подробности в деле о найденных с отрубленными руками в Мексике туристах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше