«АвтоВАЗ» объявил о запуске нового бренда коммерческих автомобилей SKM

Крупнейший российский производитель легковых машин «АвтоВАЗ» запустил новый бренд коммерческих автомобилей под названием SKM.

Под этим брендом выпустят пассажирские и цельнометаллические фургоны и шасси с открытой грузовой платформой. Новые модели смогут занять свободную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями, выпуском которых занимается самый известный автопроизводитель в стране — предположительно, имеются в виду «Газели» от ГАЗ.

Фото: Григорий Сысоев / Reuters

Машины SKM будут обладать компактными габаритами и новейшим техническим оборудованием. Новые модели будут отличаться удобством при погрузке и разгрузке, что сделают их привлекательными для всех категорий клиентов.

В данный момент о старте продаж и других особенностях нового бренда пока не сообщается.

«АвтоВАЗ» решился на запуск нового бренда с опорой на китайский опыт

«АвтоВАЗ» решился на запуск нового бренда коммерческих автомобилей, опираясь на опыт китайских автопроизводителей. Об этом заявил президент компании Максим Соколов.

Президент компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Он заметил, что успешный пример брендового многообразия на автомобильном рынке КНР подтолкнул российского производителя поддержать данный тренд. Топ-менеджер подчеркнул, что для воплощения проекта в реальность было выделено более 20 миллиардов рублей.

Соколов уточнил, что некоторый вклад в запуск нового автомобильного бренда в России могут внести иностранные партнеры. Он добавил, что работа по проекту почти завершена.

В 2025 году в России снизились продажи машин «АвтоВАЗа»

В феврале 2025 года было установлено, что продажи автомобилей «АвтоВАЗа» упали на 4,2 процента.

Производитель проинформировал, что за последний месяц официальные дилеры LADA смогли продать 26 716 легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV). Это на 28,4 процента больше показателя за январь текущего года, однако значительно меньше показателей 2024-го.

Наибольшим спросом среди покупателей пользуется LADA Vesta — в феврале 2025 года «АвтоВАЗ» реализовал 8601 автомобиль, что повысило общие месячные продажи на 38,9 процента, а годовые — на 26,1 процента. Также клиенты активно приобретали автомобили LADA Granta (9602 штуки за месяц), внедорожники LADA NIVA Legend (2621 штука) и универсалы Largus (2019 штук).

Глава компании Максим Соколов посетовал на то, что автомобильный рынок в России в целом переживает серьезное падение. Он заметил, что на складах дилеров набралось уже более 500 тысяч нереализованных авто, а запасы «АвтоВАЗа» почти равняются сотне тысяч машин при норме в 60 тысяч.

Сегодня мы четко видим, что рынок в целом идет хуже траектории движения прошлого года. Преодолеет ли он планку в 100 тысяч автомобилей в феврале — большой вопрос Максим Соколов глава компании «АвтоВАЗ»

Он подчеркнул, что для предотвращения еще большего упадка авторынка в стране придется принять серьезные меры.