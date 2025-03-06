Крупнейший российский производитель легковых машин «АвтоВАЗ» запустил новый бренд коммерческих автомобилей под названием SKM.
Под этим брендом выпустят пассажирские и цельнометаллические фургоны и шасси с открытой грузовой платформой. Новые модели смогут занять свободную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями, выпуском которых занимается самый известный автопроизводитель в стране — предположительно, имеются в виду «Газели» от ГАЗ.
Машины SKM будут обладать компактными габаритами и новейшим техническим оборудованием. Новые модели будут отличаться удобством при погрузке и разгрузке, что сделают их привлекательными для всех категорий клиентов.
В данный момент о старте продаж и других особенностях нового бренда пока не сообщается.
«АвтоВАЗ» решился на запуск нового бренда с опорой на китайский опыт
«АвтоВАЗ» решился на запуск нового бренда коммерческих автомобилей, опираясь на опыт китайских автопроизводителей. Об этом заявил президент компании Максим Соколов.
Он заметил, что успешный пример брендового многообразия на автомобильном рынке КНР подтолкнул российского производителя поддержать данный тренд. Топ-менеджер подчеркнул, что для воплощения проекта в реальность было выделено более 20 миллиардов рублей.
Соколов уточнил, что некоторый вклад в запуск нового автомобильного бренда в России могут внести иностранные партнеры. Он добавил, что работа по проекту почти завершена.
В 2025 году в России снизились продажи машин «АвтоВАЗа»
В феврале 2025 года было установлено, что продажи автомобилей «АвтоВАЗа» упали на 4,2 процента.
Производитель проинформировал, что за последний месяц официальные дилеры LADA смогли продать 26 716 легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV). Это на 28,4 процента больше показателя за январь текущего года, однако значительно меньше показателей 2024-го.
Наибольшим спросом среди покупателей пользуется LADA Vesta — в феврале 2025 года «АвтоВАЗ» реализовал 8601 автомобиль, что повысило общие месячные продажи на 38,9 процента, а годовые — на 26,1 процента. Также клиенты активно приобретали автомобили LADA Granta (9602 штуки за месяц), внедорожники LADA NIVA Legend (2621 штука) и универсалы Largus (2019 штук).
Глава компании Максим Соколов посетовал на то, что автомобильный рынок в России в целом переживает серьезное падение. Он заметил, что на складах дилеров набралось уже более 500 тысяч нереализованных авто, а запасы «АвтоВАЗа» почти равняются сотне тысяч машин при норме в 60 тысяч.
Сегодня мы четко видим, что рынок в целом идет хуже траектории движения прошлого года. Преодолеет ли он планку в 100 тысяч автомобилей в феврале — большой вопрос
Он подчеркнул, что для предотвращения еще большего упадка авторынка в стране придется принять серьезные меры.