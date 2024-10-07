На Wildberries начал продаваться российский кроссовер Xcite X-Cross 7

Российский бренд автомобилей Xcite начал продаваться на маркетплейсе Wildberries. Об этом РИА Новости рассказали в компании.

На маркетплейсе появилась возможность купить Xcite X-Cross 7

Объединенная компания Wildberries и Russ существенно расширяет категорию «Транспортные средства» и пополняет ассортимент автомобилей. Так, с октября пользователи маркетплейса могут приобрести кроссовер Xcite X-Cross 7. Сейчас покупка автомобилей доступна только для жителей Москвы, однако компания работает над увеличением количества регионов продаж этой модели.

Для купленных на Wildberries автомобилей действует гарантия от производителя — 3 года эксплуатации или 100 тыс. километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше Wildberries

Пользователи могут приобрести машину только с предоплатой по карте, привязанной к профилю. После оплаты с покупателем связывается менеджер дилера, чтобы заключить договор купли-продажи и согласовать место доставки.

Ранее на Wildberries начали продавать автомобили Lada

В конце мая на Wildberries начали продавать машины Lada. Сообщалось, что первыми автомобили отечественного производителя смогут приобрести жители Волгоградской области. Известно, что Wildberries хочет возглавить тренд, когда клиенты готовы приобретать машины онлайн.

Я рада, что ведущие автопроизводители тоже верят в развитие дистрибуции через маркетплейсы и готовы инвестировать в это направление Татьяна Бакальчук основательница Wildberries

В свою очередь, вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин заявил, что одним из ключевых направлений стратегии развития продаж производителя является усиление программы онлайн-покупки.

Wildberries запустил продажи автомобилей с 18 апреля. Первым автомобилем, который могли приобрести покупатели, стал китайский Chery. Изначально оформить заказ могли жители Москвы, Московской области, Казани и еще 15 регионов, в дальнейшем этот диапазон расширят.

На российские автомобили пересядут чиновники и госслужащие

В прошлом году президент России Владимир Путин потребовал пересадить чиновников и госслужащих с иномарок на отечественные машины. По его мнению, использование продукции российского автопрома госслужащими позволит улучшить ее качество. Вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что это произойдет до конца 2024 года.

По словам Володина, главы думских комитетов будут ездить на Lada Aura, а лидеры фракций и заместители председателя — на Aurus. До этого он сообщил, что автопарк Госдумы поменяют постепенно — по мере того, как используемые иномарки будут выбывать из строя.

Первые отечественные автомобили поступили в гараж Госдумы в конце декабря 2023 года. По словам Володина, депутаты получили машины Lada Vesta, но в автопарке также появятся автомобили «Москвич» и премиальные Aurus. Сам Володин передвигается на автомобиле высшего класса Aurus, стоимость разных моделей марки начинается от 38 миллионов рублей.

Инициативу одобрила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала провести кампанию без «показушности» и «кампанейщины». Матвиенко призналась, что давно отказалась от немецкого Mercedes в пользу Aurus, который ей очень нравится.