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19:45, 6 марта 2025Спорт

Олимпийского призера из Турции дисквалифицировали за триметазидин

Олимпийского призера из Турции Каяалпа отстранили на четыре года за триметазидин
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tom Pennington / Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года турецкого борца греко-римского стиля Рызу Каяалпа. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Проба, в которой был обнаружен запрещенный триметазидин, была взята во внесоревновательный период 28 мая 2024 года, все результаты с этой даты аннулированы. Отстранение трехкратного олимпийского призера и пятикратного чемпиона мира завершится 30 июня 2028 года.

В августе 2024-го экс-первая ракетка мира Ига Швентек также сдала во внесоревновательный период пробу, в которой обнаружили триметазидин. В результате расследования было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности спортсменки, она была отстранена на один месяц.

В январе 2024-го CAS дисквалифицировал на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву, в пробе которой от декабря 2021-го также были обнаружены следы триметазидина. Ее лишили золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).

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