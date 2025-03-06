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14:16, 6 марта 2025Ценности

Звезда «Счастливы вместе» кардинально сменила имидж

Актриса Дарья Сагалова сменила имидж и покрасила волосы в темный цвет
Екатерина Ештокина

Фото: @dariasagalova

Актриса Дарья Сагалова, известная по роли Светы Букиной в комедийном сериале «Счастливы вместе», кардинально сменила имидж и показала результат. Публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда разместила ролик, в котором предстала перед камерой со стрижкой каре и окрашенными в темный цвет волосами. «Так, теперь я точно не блондинка. Но надолго ли? Это, конечно, вопрос. Как больше нравится: блондинка или шатенка?» — обратилась она к подписчикам.

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Пользователи сети, в свою очередь, написали свое мнение в комментариях под постом. «Вам с любым цветом классно», «Очень идет», «Красивой девушке все идет», «Одинаково классно», «Перемены — это всегда прекрасно», «Вай, добро пожаловать в наши темные ряды», «Вы прекрасны в любом образе», — высказались они.

В феврале Юлия Снигирь также сменила имидж и перекрасилась в блондинку. Звезда фильма «Мастер и Маргарита» продемонстрировала новый образ в классической белой футболке и сером пиджаке с карманом на груди.

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