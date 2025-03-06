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14:21, 6 марта 2025Интернет и СМИ

Telegram-канал журналиста Зыгаря запретили в России

Суд в Смоленске запретил Telegram-канал журналиста Михаила Зыгаря
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Pavel105 / Shutterstock / Fotodom  

Ленинский районный суд Смоленска запретил Telegram-канал писателя и журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

В суде заявили, что распространяемая в канале журналиста информация «формирует ложное представление о Вооруженных силах Российской Федерации, а также содержит сведения против специальной военной операции на Украине». «Признать информацию, размещенную в Telegram-канале "Да. Зыгарь", информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», — говорится в заявлении.

В июле 2024 года стало известно, что Зыгаря заочно приговорили к 8,5 года колонии по делу о распространении фейков о Российской армии. Сейчас журналист проживает в Берлине.

Минюст внес Зыгаря в реестр иноагентов в октябре 2022 года. Журналист подал иск с требованием снять с него статус иноагента, однако суд оставил его в реестре. В сентябре прошлого года писатель обжаловал отказ в снятии с него статуса иноагента.

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