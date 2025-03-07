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13:50, 7 марта 2025Из жизни

Девушка ловко спаслась от вооруженных грабителей и попала на видео

NTK: В Колумбии девушка ловко спаслась от вооруженных грабителей
Никита Савин
Никита Савин

В Колумбии студентка университета города Богота спаслась от вооруженных грабителей благодаря быстрой реакции. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Попавший на видео инцидент произошел 28 февраля. Ноэлии Галиндо возвращалась домой с занятий после девяти часов вечера. На пешеходном мосту ей повстречались двое высоких незнакомцев. «Мне показалось, что один из них просит мелочь у другого, в фартуке официанта, — рассказала девушка. — Потом поняла, что они идут ко мне. Один потребовал отдать им деньги и вытащил нож».

Почувствовав угрозу, Галиндо отбежала к перилам моста, схватилась за них и ловко перепрыгнула. В ролике видно, как после этого несостоявшиеся грабители бросились бежать.

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Галиндо получила легкое растяжение. «Я совершенно здорова, только спина очень болит. Это из-за того трюка. Я быстро среагировала и действовала ловко. Но и немного безумно», — пояснила колумбийка.

Пользователи социальных сетей высоко оценили действия Галиндо. Некоторые назвали ее «настоящим ниндзя», а другие признались, что при таком прыжке точно сломали бы себе что-нибудь.

Ранее в США школьница из штата Флорида сумела отбиться от 31-летнего похитителя. Мужчина набросился на девушку на улице и попытался затащить в машину.

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