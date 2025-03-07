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21:08, 7 марта 2025Экономика

Трамп напомнил о раздававшем деньги как воду Байдене

Трамп связал решение по помощи Киеву с действиями раздававшего деньги Байдена
Дмитрий Воронин
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет перестать тратить значительные средства на Украину, увязав такую необходимость с действиями своего предшественника на посту главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 7 марта.

«Я хотел бы увидеть, можем ли мы прекратить эти огромные выплаты со стороны США», — сказал Трамп. Он напомнил, что «Байден раздавал деньги как воду», и подчеркнул, что, в отличие от Европы, за свою помощь американцы ничего не получали взамен.

В Киеве считают, что с начала боевых действий на Украине власти США оказали финансовую помощь стране на общую сумму 114 миллиардов долларов. В то же время Трамп в разное время говорил в связи с этим о тратах в 350 миллиардов и даже 500 миллиардов долларов.

Ранее 7 марта спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог объяснил решение прекратить военную помощь Киеву необходимостью «ударить мула дубинкой», то есть привлечь внимание, чтобы добиться реакции.

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