В России раскрыли новые детали переговоров с США о смягчении санкций

Глава РСПП Шохин: С США обсуждался возврат российских банков в систему SWIFT

В ходе переговоров с США о смягчении санкций поднимался вопрос возвращения российских банков в Международную систему передачи финансовой информации (SWIFT). Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

Эта тема поднималась в ходе переговоров с главой Торговой палаты США в РФ Робертом Эйджи. Подобный разговор, уточнил Шохин, состоялся «пару недель назад». Помимо возвращения российских банков в систему SWIFT также затрагивалась тема нормализации платежно-расчетных отношений между двумя странами. Однако стороны в итоге сошлись во мнении, что в настоящее время эти меры являются «труднореализуемыми».

В качестве еще одного варианта смягчения санкций российская сторона предложила американским коллегам рассмотреть возможность исключения экологических и энергетических проектов из действующего ограничительного списка. Речь, в частности, шла о поставках оборудования для работы на шельфе, в Арктике и т.д., отметил Шохин. Естественно, мы всеми руками за (смягчение американских санкций в этих отраслях — прим. «Ленты.ру»)», — заключил глава РСПП.

Ранее Эйджи заявил о намерении Торговой палаты США в РФ обратиться к американским властям по поводу смягчения антироссийских санкций. В первую очередь, отметил он, профильное объединение будет добиваться отмены ограничений в авиационном секторе (поставки запчастей, техническая поддержка самолетов и т.д.). Второй же блок инициатив подразумевает отмену запрета на инвестиции для американских компаний. Подобная мера позволит улучшить двусторонние торговые отношения. У российского бизнеса, отмечал Шохин, также есть что предложить США. Однако подобные «карты» пока «спрятаны в рукаве». Раньше времени их лучше не раскрывать, заключил он.