Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:11, 7 марта 2025Ценности

В сети раскритиковали внешность самой красивой женщины в мире

Екатерина Ештокина

Фото: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Legion-Media

В сети раскритиковали внешность британской супермодели Кейт Мосс на Неделе моды. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

51-летняя самая красивая женщина в мире посетила показ Tom Ford в черном наряде, состоящем из облегающих штанов и объемного верха. Помимо этого, знаменитость надела закрытую обувь на каблуках, завершив образ солнцезащитными очками.

Материалы по теме:
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022
«Мы переборщили с декольте» Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
«Мы переборщили с декольте»Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
3 мая 2022

Пользователи сети оценили внешний вид Мосс в комментариях под материалом. «Зачесанные назад волосы ее старят», «Ее состарили сигареты, алкоголь и отсутствие солнцезащитного крема», «Ужасный наряд», «Она утратила свою внешность и стиль», — заключили они.

В январе папарацци заметили самую красивую женщину в мире без косметики. 51-летняя Кейт Мосс попала в объективы уличных фотографов в длинном темно-синем пальто, широких черных брюках и ботинках с леопардовым принтом.

    Обсудить
    Последние новости

    «Похоже на амбиции боксера среднего веса». В выступлении Макрона увидели желание отомстить Трампу за прохладный прием в Белом доме

    Хозяин квартиры подглядывал за обнаженной женщиной с помощью скрытой камеры

    Туристы провалились под лед озера в Германии

    Обманывавшим семьи с больными детьми лжеврачам продлили арест

    На западе Украины поврежден объект критической инфраструктуры после взрывов

    Россиянам назвали защищающий от многих видов рака продукт

    В сети раскритиковали внешность самой красивой женщины в мире

    Торговая палата США в России решила просить о снятии санкций

    Российских подростков заставили извиняться за конфликт с учителем в школе

    Летний отдых на курортах Черного моря стал дешевле для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше