В сети раскритиковали внешность самой красивой женщины в мире

В сети раскритиковали внешность британской супермодели Кейт Мосс на Неделе моды. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

51-летняя самая красивая женщина в мире посетила показ Tom Ford в черном наряде, состоящем из облегающих штанов и объемного верха. Помимо этого, знаменитость надела закрытую обувь на каблуках, завершив образ солнцезащитными очками.

Пользователи сети оценили внешний вид Мосс в комментариях под материалом. «Зачесанные назад волосы ее старят», «Ее состарили сигареты, алкоголь и отсутствие солнцезащитного крема», «Ужасный наряд», «Она утратила свою внешность и стиль», — заключили они.

В январе папарацци заметили самую красивую женщину в мире без косметики. 51-летняя Кейт Мосс попала в объективы уличных фотографов в длинном темно-синем пальто, широких черных брюках и ботинках с леопардовым принтом.