МВД переобъявило в розыск Ровшана Аскерова. Бывший игрок «Что? Где? Когда?» заочно арестован в России

Полиция переобъявила в розыск Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма

Министерство внутренних дел (МВД) России переобъявило в розыск бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан Минюстом России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), против которого расследуется дело о реабилитации нацизма.

Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался... без меры пресечения МВД России

В феврале глава отдела по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества Следственного комитета России Александр Пастухов заявил, что суд выдал санкцию на заочный арест Аскерова, который неоднократно призывал к осуществлению террористической деятельности.

В апреле 2022 года СК возбудил в отношении бывшего игрока «Что? Где? Когда?» уголовное дело о реабилитации нацизма. Причиной стала публикация экс-знатоком в соцсетях «заведомо ложных сведений, оскорбляющих и порочащих память» российского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Счета Аскерова заблокировали

В феврале счета бывшего знатока телеигры «Что? Где? Когда?» заблокировали. Решение было обусловлено неуплатой образовавшейся задолженности.

Также стало известно, что Аскеров оставил в России долг на сумму 130 тысяч рублей. Против него возбуждено три исполнительных производства, последнее из которых — в начале февраля.

Аскеров отреагировал на внесение в список террористов

Бывшего знатока включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга в конце января.

Ровшан Аскеров назвал странным решение включить его в перечень террористов. Он заявил, что не знает, почему его добавили в перечень террористов и экстремистов. Вместе с тем Аскеров предположил, что причиной такой меры могло послужить недавнее видео на его YouTube-канале, в котором он резко высказался в адрес президента России Владимира Путина.

В декабре 2022 года Минюст добавил Аскерова в перечень иноагентов. Его несколько раз штрафовали за нарушение правил деятельности иноагента. Он был признан виновным по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях.