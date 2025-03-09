«Украинцы отступают». В Европе узнали о потере ВСУ занятых в Курской области территорий

Corriere della Sera: Армия Украины бросает позиции в Курской области

Российские войска постепенно вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области. Армии России удалось отбить уже примерно две трети занятой под Курском территории. Об этом стало известно журналистам итальянской газеты Corriere della Sera.

«Видимо, украинцы отступают, они уже потеряли около двух третей из 1,2 тысячи квадратных километров российской территории, которую им удалось занять с 6 августа (2024 года — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в публикации.

Авторы статьи обратили внимание на то, что отступление остатков ВСУ стало более интенсивным спустя несколько дней после того, как Вашингтон решил приостановить военную помощь Киеву.

При этом отмечается, что на Украине уже открыто говорят о проблемах ВСУ в Курской области. По оценкам аналитиков, логистика украинской армии на этом направлении «фактически полностью сломана».

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ВСУ пожаловались на отказ США предоставлять разведданные

Высокопоставленный офицер украинской армии, не желающий раскрывать своего имени, пожаловался американскому журналу The Time, что после отказа США предоставлять разведданные Киеву потери ВСУ в Курской области резко выросли. По словам собеседника издания, украинские силы столкнулись с ограничением возможности наносить дальние и средние удары по целям в РФ.

Издание также отмечает, что моральный дух украинских военных сильно упал: из-за «отступления американцев» они вынуждены сражаться без некоторых лучших систем вооружения.

5 марта стало известно, что США перестали делиться с Украиной разведданными для ударов вглубь территории России с помощью дальнобойного оружия. При этом уточнялось, что Вашингтон продолжает делиться информацией для ударов по Российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.

Российские военные начали масштабное наступление в Курской области

Российские военные пошли в масштабное наступление на всех участках в Курской области. Об этом 8 марта заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

На всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции, покидает насиженные участки. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Российский военблогер Юрий Подоляка, комментируя ситуацию в Судже, заявил, что она является критической для ВСУ. Он отметил, что украинская группировка севернее города «уже по сути в котле». Также он рассказал, что всю ночь на 9 марта продолжались бои в Судже, штурм которого российские военные начали днем.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о взятии под контроль российских войск магазина «Пятерочка» в Судже, ставшего популярным у бойцов ВСУ после захвата города.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Также стало известно, что после начала штурма Суджи российскими бойцами в окружении оказались более 6,3 тысячи украинских солдат, у них нет связи с командованием. Отдельные группы украинских войск начали переговоры о сдаче в плен.

Украинские военные пытаются бежать из Суджи на технике

Ранее кадры ударов по колонне техники украинской армии опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны». «Прямо сейчас враг пытается убежать из города на технике», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что колонна поражена точными ударами. В результате техника загорелась, российские военные добивают ее.

Кроме того, военный корреспондент Александр Коц в Telegram показал кадры с освобожденной от ВСУ территории Курской области, на которых запечатлен завал из тел погибших украинских военных. «Уничтоженные оккупанты. Погребки и Старая Сорочина», — отметил Коц.

Российские военные проникли в Суджу по подземной трубе

Российские военные зашли в тыл формирований ВСУ по подземному газопроводу. Вероятно, речь идет о проходящей через Суджу трубе, которая является частью магистрального экспортного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Через этот газопровод Россия до 1 января 2025 года поставляла газ через Украину в европейские страны.

По словам украинского журналиста Юрия Бутусова, бойцы ВС РФ использовали трубу газопровода для переброски штурмовой роты численностью около 100 человек и скрытного вклинивания в оборонительные порядки ВСУ в окрестностях Суджанского района.

Генштаб ВСУ уже подтвердил, что россияне проникли в Суджу через газопровод. Там добавили, что в Курской области продолжаются тяжелые бои. Наиболее масштабные штурмовые действия ВС РФ прошли в направлении от Коренево на Суджу, а также в районах Новоивановки, Малой Локни и южнее Суджи, уточнили в Генштабе.

Также днем 8 марта в Минобороны сообщили, что ВС РФ освободили три населенных пункта в Курской области — Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину. В ведомстве уточнили, что в ходе наступления российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 13 населенных пунктов приграничного региона. 9 марта в российском военном ведомстве заявили о взятии под контроль села Лебедевка.