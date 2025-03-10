В Финляндии на энергоблоке АЭС произошла утечка теплоносителя

На энергоблоке финской АЭС «Олкилуото» произошла утечка теплоносителя

На энергоблоке №3 АЭС «Олкилуото» в Финляндии произошла утечка теплоносителя. Об этом сообщил оператор станции Teollisuuden Voima, отметив, что инцидент не повлиял на ядерную безопасность, пишет РИА Новости.

«Утечка около 100 кубических метров теплоносителя произошла на АЭС "Олкилуото 3" в связи с заполнением бассейна реактора», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данный инцидент произошел еще 7 марта, он не представлял опасности для сотрудников АЭС, окружающей среды или ядерной безопасности. В сообщении сказано, что благодаря принятым мерам безопасности значение происшествия с точки зрения радиационной безопасности было невелико.

АЭС располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят около 30 процентов потребляемой Финляндией энергии.

В сентябре прошлого года радиоактивные отходы обнаружили в населенном пункте Седлец Великопольского воеводства на западе Польши. В общей сложности было найдено около 50 радиоактивных источников.

До этого стало известно, что во время третьего этапа сброса жидкости с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Японии в море попало почти 8000 тонн воды.