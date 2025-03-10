Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:35, 10 марта 2025Мир

В Финляндии на энергоблоке АЭС произошла утечка теплоносителя

На энергоблоке финской АЭС «Олкилуото» произошла утечка теплоносителя
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

На энергоблоке №3 АЭС «Олкилуото» в Финляндии произошла утечка теплоносителя. Об этом сообщил оператор станции Teollisuuden Voima, отметив, что инцидент не повлиял на ядерную безопасность, пишет РИА Новости.

«Утечка около 100 кубических метров теплоносителя произошла на АЭС "Олкилуото 3" в связи с заполнением бассейна реактора», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данный инцидент произошел еще 7 марта, он не представлял опасности для сотрудников АЭС, окружающей среды или ядерной безопасности. В сообщении сказано, что благодаря принятым мерам безопасности значение происшествия с точки зрения радиационной безопасности было невелико.

АЭС располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят около 30 процентов потребляемой Финляндией энергии.

В сентябре прошлого года радиоактивные отходы обнаружили в населенном пункте Седлец Великопольского воеводства на западе Польши. В общей сложности было найдено около 50 радиоактивных источников.

До этого стало известно, что во время третьего этапа сброса жидкости с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Японии в море попало почти 8000 тонн воды.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине испугались скорого отключения Starlink. Почему ВСУ так важен спутниковый интернет от Маска?

    В Финляндии на энергоблоке АЭС произошла утечка теплоносителя

    США заявили о предложенном Украиной «многообещающем» плане

    Двое пожарных погибли во время ликвидации возгорания в российском регионе

    Блинкену и Салливану закрыли доступ к секретной информации

    СК возбудил уголовное дело после удара ВСУ по ТЦ в Курской области

    Число участников парижских переговоров по Украине раскрыли

    Александр Емельяненко перенес операцию

    Вашингтон и Пекин приступили к подготовке саммита Трампа и Си Цзиньпина

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала откровенные снимки из сауны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше