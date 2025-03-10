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15:27, 10 марта 2025Спорт

В «Вашингтоне» отреагировали на 1600‑е очко Овечкина

«Вашингтон» о 1600‑м очке Овечкина: Это даже не самое впечатляющее за сегодня
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

В «Вашингтон Кэпиталс» отреагировали на 1600‑е очко капитана и нападающего клуба Александра Овечкина. Запись размещена на странице клуба в соцсети X.

«Ты понимаешь, что находишься на другом уровне бытия в этом виде спорта, когда достижение отметки в 1600 очков за карьеру — это даже не самое впечатляющее, что ты сделал сегодня», — отметили в «Вашингтоне».

39-летний Овечкин минувшей ночью довел общее количество голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 886, поразив ворота «Сиэтл Кракен». Таким образом, россиянин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до восьми.

Кроме того, Овечкин повторил еще один рекорд Гретцки. Они сравнялись по голам за один календарный месяц (157 шайб).

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