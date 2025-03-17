Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:09, 17 марта 2025Путешествия

Доступ к задержанным в Тунисе 11 россиянам значительно осложнился

РИА Новости: Доступ к задержанным в Тунисе 11 россиянам значительно осложнился
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Доступ к задержанным в Тунисе 11 россиянам значительно осложнился, а информация об их состоянии практически не предоставляется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственника одного из граждан РФ.

«Связано это с тем, что чиновник, который выдает разрешения на посещения заключенных, ушел в отпуск по состоянию здоровья, и теперь к нашим вообще никто попасть не может», — прокомментировал собеседник агентства.

Он добавил, что в священный для мусульман месяц Рамадан утяжелились условия содержания в тюрьме, также с задержанными нет связи.

Группу российских туристов задержали в Тунисе в декабре прошлого года. Они должны были вместе поехать в селение Кассерин недалеко от границы с Алжиром, чтобы посмотреть на античную архитектуру, и перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что россияне близко подошли к объектам «чувствительной инфраструктуры», в том числе принадлежащим Минобороны республики.

    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл подробности переговоров с Украиной по условиям мира

    По пункту дислокации ВСУ в Сумской области нанесли удар

    В МИД раскрыли национальность «совершивших зверства» наемников в Курской области

    Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

    Разработаны методы для лечения отравившихся в ходе операции «Поток»

    Стало известно о зверствах ВСУ в Курской области

    Украинец бросил гранату в сотрудника военкомата

    Метро Петербурга заплатит сотни тысяч рублей инвалиду за скользкие ступени

    Бывший хоккеист «Барыса» погиб в возрасте 45 лет

    Зеленский рассказал о применении «Длинного Нептуна»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше