РИА Новости: Доступ к задержанным в Тунисе 11 россиянам значительно осложнился

Доступ к задержанным в Тунисе 11 россиянам значительно осложнился, а информация об их состоянии практически не предоставляется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственника одного из граждан РФ.

«Связано это с тем, что чиновник, который выдает разрешения на посещения заключенных, ушел в отпуск по состоянию здоровья, и теперь к нашим вообще никто попасть не может», — прокомментировал собеседник агентства.

Он добавил, что в священный для мусульман месяц Рамадан утяжелились условия содержания в тюрьме, также с задержанными нет связи.

Группу российских туристов задержали в Тунисе в декабре прошлого года. Они должны были вместе поехать в селение Кассерин недалеко от границы с Алжиром, чтобы посмотреть на античную архитектуру, и перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что россияне близко подошли к объектам «чувствительной инфраструктуры», в том числе принадлежащим Минобороны республики.

