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14:06, 17 марта 2025Интернет и СМИ

В Кремле отреагировали на закрытие «Радио Свобода» в США

Песков назвал закрытие «Радио Свобода» и «Голоса Америки» внутренним делом США
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Vladimir Andreev / URA.RU / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал закрытие медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесена Минюстом России в реестр иноагентов, признана нежелательной организацией в РФ) и радиостанции «Голос Америки» (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) внутренним делом США. Его слова приводит ТАСС.

«СМИ эти сугубо пропагандистские, это внутреннее дело США», — отреагировал Песков на решение закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки». Он также заявил, что эти СМИ «вряд ли можно отнести к категории популярных и востребованных в России».

16 марта стало известно, что США прекратили финансирование «Радио Свобода». Поводом для этого стал указ о сокращении деятельности Агентства по глобальным СМИ (USAGM). Перед этим сообщалось, что сотрудников «Голоса Америки» начали принудительно отправлять в отпуск. Сотрудникам СМИ также запретили доступ в госучреждения, в том числе в Белый дом.

Минюст России внес «Радио Свобода» и «Голос Америки» в реестр иноагентов в декабре 2017 года. По данным ведомства, СМИ получали финансирование из-за рубежа. В феврале 2024 года «Радио Свобода» признали нежелательной организацией в России.

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