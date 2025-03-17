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11:50, 17 марта 2025Наука и техника

Российский производитель спутников пожаловался на рекордно скромный заказ

«Ведомости»: Фирма «Решетнев» пожаловалась на рекордно скромный заказ спутников
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский производитель спутников — фирма «Решетнев» — пожаловался на рекордно скромный заказа. Об этом пишет газета «Ведомости».

Как заявил на XVII Федеральной конференции ComNews Satellite Russia заместитель гендиректора по развитию и инновациям «Решетнева» Юрий Вилков, в 2024 году представляемая им компания получила заказ на создание всего пяти геостационарных спутников. По его словам, последний раз аналогичный рекордно малый заказ был получен в начале 2000-х годов.

Руководитель добавил, что «с геостационарной орбиты никто никогда не уйдет», а запуск низкоорбитальных спутниковых группировок становится «объективной реальностью».

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В октябре гендиректор компании Евгений Нестеров на пленарном заседании конференции SATCOMRUS 2024 представил презентацию, согласно которой Россия запустит на орбиту 162 спутника производства «Решетнева» к 2030 году.

В августе глава Красноярского края Михаил Костюков сообщил, что российская спутникостроительная компания «Решетнев» нарастит производственные мощности в городе Железногорск.

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