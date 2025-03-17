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18:23, 17 марта 2025Экономика

В Евросоюзе передумали ссориться с США из-за пошлин на виски

Премьер Франции Байру: ЕС ошибся, решив обложить пошлинами виски из США
Кирилл Луцюк
Франсуа Байру

Франсуа Байру. Фото: Stephane Mahe / Reuters

По всей видимости, Европейский союз ошибся, когда задумал ввести пошлины на виски из Кентукки (США), после того как Белый дом обложил тарифами сталь и алюминий. Об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру. Его процитировало агентство Reuters.

По словам главы французского правительства, принимая решение о пошлинах на американские товары, Брюссель воспользовался очень старым списком, не проверив его должным образом. Между тем реакция Вашингтона на такие действия ЕС серьезно обеспокоила европейских производителей коньяка, которые и без того пострадали от китайских тарифов в рамках спора об электромобилях. В свою очередь, Байру надеется, что эту проблему удастся решить путем переговоров.

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Тем временем президент США Дональд Трамп предупредил, что если ЕС не отменит «злобные 50-процентные пошлины на виски», то Соединенные Штаты могут обложить европейский алкоголь 200-процентными пошлинами, которые в таком случае окажутся заградительными. Впрочем, американские предприниматели остались не в восторге от таких планов Трампа, так как испугались опосредованного удара по местной винодельческой отрасли.

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