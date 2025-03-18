Фетисов отреагировал на идею Путина провести матч между игроками НХЛ и КХЛ

Депутат Фетисов: Владимир Путин дал фантастический пас на спасение человечества

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. Его слова приводит РИА Новости.

«Владимир Владимирович дал фантастический пас на спасение человечества. Наш президент продемонстрировал блестящую "хоккейную дипломатию"», — заявил Фетисов. Он посчитал, что спорт всегда был и останется объединяющим фактором, который поможет наладить отношения между странами.

Ранее Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В марте 2022 года НХЛ приостановила контакты с представителями КХЛ. Руководство американской лиги уведомило КХЛ о приостановке действия Меморандума о взаимопонимании лиг. НХЛ потребовала от клубов прекратить прямые и косвенные контакты с представителями команд КХЛ.