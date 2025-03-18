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12:32, 18 марта 2025Забота о себе

Названы способы распознать деменцию

Эксперт Макри: Проблемы с логическим суждением могут указывать на деменцию
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Деменция у каждого человека проявляется по-разному, заявил старший специалист по вопросам благополучия крупнейшей британской благотворительной организации по борьбе с деменцией Анджело Макри. Способы распознать болезнь он назвал в беседе с HuffPost.

Макри рассказал, что в большинстве случаев первые признаки заболевания начинаются с нарушений в работе кратковременной памяти. По его словам, в этом случае на болезнь могут указывать такие признаки, как трудности с речью и общением или потеря ориентации во времени и пространстве.

Эксперт отметил, что часто также проявляются проблемы с мышлением и логическим суждением. К примеру, пациентам становится трудно планировать, организовывать что-то или сосредотачиваться на одном действии или идее. «При лобно-височной деменции, скорее всего, сначала станут заметными перемены в характере и поведении», — добавил Макри.

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Эксперт отметил, что часто люди сами находят у себя признаки болезни, но иногда первыми замечают перемены окружающие. В этом случае Макри посоветовал мягко убедить человека обратиться к врачу. «Существует множество состояний, которые вызывают симптомы, схожие с симптомами деменции, включая дефицит витаминов, проблемы с щитовидной железой, инфекции мочевыводящих путей и даже такие вещи, как стресс, беспокойство и недостаток сна. Заметив тревожные признаки у близкого человека, нужно обязательно упомянуть все варианты, а не сводить разговор к обсуждению деменции», — дал совет эксперт.

Ранее врач-невролог Ксения Шевцова предупредила, что хронические боли имеют взаимосвязь с развитием одной из форм деменции болезни Альцгеймера. Также, по ее словам, развитие болезни связано с недостатком сна.

Вот это да!
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