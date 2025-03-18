Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:00, 18 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Трампа о вступлении переговоров по Украине в критическую стадию

Сенатор Карасин согласился со словами Трампа о критической стадии переговоров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Критическая стадия — это стадия принятия важных решений, объяснил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на слова президента США Дональда Трампа о мирных переговорах по Украине.

«Насколько я могу понять, в английском языке "критическая стадия" не означает чего-то негативного. Критическая стадия — это стадия принятия важных решений. Я читаю это заявление именно так», — заявил Карасин.

Сенатор выразил надежду, что решения будут соответствовать здравому смыслу и интересам поддержания стабильности в мире.

«Будем ждать результатов этого довольно важного телефонного разговора», — добавил он, говоря о диалоге президента России Владимира Путина с американским коллегой.

Материалы по теме:
В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией
В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией
Сегодня
«Мы будем обсуждать территории, их много». Украина боится, что Трамп отдаст России контроль над портом Одессы
«Мы будем обсуждать территории, их много». Украина боится, что Трамп отдаст России контроль над портом Одессы
Сегодня

Ранее Трамп заявил, что переговоры по мирному урегулированию на Украине вступают в критическую стадию. Американский лидер подчеркнул важность разговора с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, все стороны конфликта хотят мира.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 18 марта. Он добавил, что это важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений государств.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским, но считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности. Российский лидер также указывал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с РФ, отмечая, что отменить данный указ мог бы председатель Верховной Рады.

    Обсудить
    Последние новости

    Пехота ВСУ пошла в атаку на границе Белгородской области

    В Киеве признали блокировку Венгрией движения Украины в ЕС

    Россиянин попытался перепрыгнуть через расщелину в скале на Байкале и не выжил

    Россия и США обсудили контроль над Запорожской атомной электростанцией. Украина хочет вернуть ее себе

    Россияне прятали наркотики в мультиварках ради сбыта и попались

    Россиянам раскрыли способы сэкономить на ремонте квартиры

    Курс евро опустился ниже 89 рублей

    Советская кинозвезда призвала запретить Пугачевой въезд в Россию

    На Украине рассказали об ожиданиях от переговоров Трампа и Путина

    Пара отпраздновала 70 лет брака и поделилась секретами долгой любви

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше