Тренер сборной Италии по волейболу назвал отстранение России безумием

Тренер сборной Италии по волейболу Веласко назвал отстранение России безумием

Главный тренер женской сборной Италии по волейболу Хулио Веласко прокомментировал отстранение российских команд от международных турниров. Его слова приводит La Stampa.

Специалист назвал спортивные санкции против России безумием, так как отсутствие отечественных команд влияет на уровень соревнований. «Я считаю это возмутительным. И никого не волнуют дети, которым не дают играть», — заявил он.

Ранее волейболист Олег Стояновский, выступавший за азербайджанский «Муров», рассказал о реакции иностранных спортсменов на участие россиян в международных турнирах. Спортсмен заявил, что ситуацию можно назвать позитивной, так как волейбольное комьюнити довольно дружное.

1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований. Решение будет действовать до дальнейшего уведомления.