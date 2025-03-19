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17:36, 19 марта 2025Мир

На Западе одной фразой отреагировали на новое место работы Бербок

Кошкович: Идея выдвинуть Бербок председателем ГА ООН является унижением
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hannes P Albert / Globallookpress.com

Идея выдвинуть уходящую с поста главы МИД ФРГ Анналену Бербок председателем Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН является унижением. Об этом написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте в социальной сети X.

«Это унизительно для ООН!» — посчитал исследователь.

Ранее стало известно, что Германия хочет выдвинуть Бербок председателем Генассамблеи ООН и поставит этот вопрос перед сессией 2025-2026 годов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что ей представляется странным выдвижение человека, чей дед был нацистом, на должность подобного уровня.

Также 5 марта сообщалось, что Бербок не будет претендовать на пост сопредседателя фракции «Зеленых» в бундестаге и будет там работать лишь в качестве депутата по «личным причинам».

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