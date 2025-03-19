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02:01, 19 марта 2025Наука и техника

Стало известно возможное название российского лунного скафандра

Глава НПП «Звезда» Поздняков: Российский лунный скафандр могут назвать «Орлан-Л»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский лунный скафандр может получить название «Орлан-Л». Об этом ТАСС стало известно от гендиректора Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергея Позднякова.

Он добавил, что в рамках ранее проводившегося публичного голосования было выбрано имя скафандра «Лунный». «Хорошее у нашей "птички" название — "Орлан". Уже столько версий его было, и если будет "Орлан-Л", "Лунный", было бы неплохо», — сказал руководитель.

Руководитель напомнил, что эскизный проект космического костюма до сих пор не начат. «Было бы что назвать, а назвать-то мы назовем», — заявил Поздняков.

В феврале агентство со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщило, что Китай утвердил официальные названия собственных скафандров и ровера для лунной программы.

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